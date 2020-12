"A Câmara tem, neste momento, identificados para aquisição quase 100 mil metros quadrados. A proposta apresentada pela Uchiyama passa pela compra de mais 30 mil metros quadrados, duplicando a área que tem atualmente", explicou, o vereador com o pelouro do Desenvolvimento Económico, Luís Nobre.

Em declarações aos jornalistas no final da última reunião camarária de 2020, Luís Nobre adiantou que o protocolo de cooperação hoje aprovado resulta da "intenção" do grupo japonês em "consolidar" o seu projeto industrial no concelho.

"É a evidência da consolidação de um projeto industrial que está instalado há 24 anos na segunda fase da zona industrial de São Romão do Neiva", disse.

"A colaboração na aquisição de terrenos na envolvente da atual unidade industrial permitirá condições para a ampliação da fábrica e da plataforma de exportação que representa mais de 90% da sua produção de vedantes, rolamentos e juntas para a indústria automóvel quer para o mercado europeu, quer para o japonês", reforçou.

Segundo Luís Nobre, a área total de terrenos adquirir pelo município será superior às necessidades da empresa japonesa, sendo que os restantes lotes garantirão a requalificação da zona industrial de Neiva.

"A Câmara tem, neste momento, identificados para aquisição quase 100 mil metros quadrados. A Uchiyama quer 30 mil metros quadrados. O restante será para fazer crescer a zona industrial. O novo projeto do grupo japonês vem consolidar a intenção da autarquia de requalificação da zona industrial", especificou.

De acordo com o protocolo de cooperação hoje aprovado, "a Uchiyama Portugal compromete-se a liquidar junto do município de Viana do Castelo 90% do valor de 28.000,00 euros, pela concretização da aquisição" de duas parcelas, "por forma a que o município possa avançar com a aquisição das restantes".

A empresa terá ainda de "liquidar, no prazo de 10 dias, o valor correspondente ao sinal de 30% do valor da aquisição das futuras parcelas e os valores correspondentes a cada escritura (restantes 70%)".

O protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, a contar da data da sua assinatura.

A Uchiyama Portugal - Vedantes, Lda, que desde 1996 está instalada na Zona Industrial de Neiva - 2ª fase, ocupando uma área aproximada de 30 mil metros quadrados depois de duas expansões da área industrial que rondaram um investimento de 15 milhões de euros, conta atualmente com 323 trabalhadores.

A empresa tem como principais objetivos a formação de quadros de pessoal, a estabilização da produção e transferência da compra de matérias-primas do Japão para o mercado europeu e/ou português. Em 2012, ampliou a nave industrial (Fase II) e, em 2014, já contava aproximadamente com 300 colaboradores.

A Uchiyama Portugal pertence ao grupo japonês Uchiyama Manufacturing Corporation (UMC). Fundada em 1898, a UMC é especialista na produção de vedantes de rolamentos e juntas para o setor automóvel, vedantes e cápsulas para garrafas, além de materiais de construção e de embalagem.