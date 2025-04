No Estádio Cidade de Barcelos, um golo apontado pelo neerlandês Frimpong, aos 48 minutos, garantiu o triunfo do Moreirense, que segue na 10.ª posição da classificação, com 35 pontos, e que nas últimas cinco jornadas somou duas vitórias e três empates.

O Gil Vicente, orientado por César Peixoto, que esta temporada já esteve no comando técnico do Moreirense, ocupa a 14.ª posição, com 26 pontos.