Segundo José Manuel Silva (PS), no decorrer de uma reunião realizada com o executivo açoriano no arranque de uma visita estatutária de um dia e meio à ilha mais pequena do arquipélago, foi feita uma “abordagem franca e clara” dos assuntos que preocupam a autarquia e que não têm merecido a aprovação do Conselho de Ilha.

“Saímos de lá [da reunião] com algumas concordâncias, com alguns compromissos, não para este ano, porque o Orçamento do Governo [açoriano] para este ano será de um semestre, mas com alguns compromissos também da parte do Governo Regional”, disse aos jornalistas no final do encontro.

O autarca referiu que existem alguns investimentos que o município não tem capacidade para executar, como a pavimentação de estradas, nomeadamente uma via regional que dá acesso ao Centro de Processamento de Resíduos.

“Ficou o compromisso de, para o ano, com o novo Orçamento, poder efetivamente haver um contrato ARAAL [contrato de desenvolvimento entre a administração regional autónoma e a administração local] entre o Governo Regional e a câmara, para que essa obra se possa realizar”, declarou.

No setor da habitação, José Manuel Silva lembrou que a autarquia candidatou-se ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através da Estratégia Local de Habitação e recebeu a informação de que a “era para beneficiários diretos”, tendo recorrido junto do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), alegando que a decisão tomada não foi transmitida atempadamente.

Segundo o autarca, para ajudar a resolver o problema da falta de habitação na ilha, o executivo açoriano disponibilizou-se a garantir habitação para funcionários da administração pública regional, libertando “outras casas que hoje estão ocupadas com esse tipo de pessoas”.

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, disse aos jornalistas que a reunião com o presidente da Câmara Municipal do Corvo foi “muito produtiva e intensa”.

Foram identificadas “boas realizações”, que “deixaram de ser tema”, como investimentos nas áreas da saúde e das acessibilidades à ilha.

“Mas, há sempre coisas para fazer e para continuarmos e percebemos e identificámos algumas questões até com abertura para uma boa e mútua cooperação entre o Governo [Regional] e a autarquia”, adiantou.

José Manuel Bolieiro disse ainda que no encontro foram abordados problemas como a falta de habitação para professores, a necessidade de ordenar o acesso de pessoas e de viaturas ao cais do porto do Corvo e a pavimentação de uma via rodoviária na ilha.

Após a reunião na autarquia, o executivo dos Açores reuniu com o Conselho de Ilha do Corvo, no pavilhão da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.