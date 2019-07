Antes, já o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, em resposta à questão levantada pelo vereador do PS Manuel Pizarro, tinha explicado que "não havia possibilidade de tomar posse administrativa da obra ou de decretar o seu embargo" dado que a mesma não viola o Plano Diretor Municipal (PDM), nem o que está lá a ser construído - e que já foi alvo de uma fiscalização - está em desconformidade com o projeto aprovado.

"Isto dito, não há como não reconhecer que neste caso parece ter havido uma deficiente avaliação dos serviços municipais e da DGPC de todos os impactos que a alteração da forma do telhado (...), alteração essa que comporta impactos urbanísticos que não foram acautelados a partir do Passeio da Fontainhas", declarou.

O que há a fazer e que está já a ser feito, acrescentou, "é iniciar um processo de concertação, de conversação com o projetista da obra e com o promotor", no sentido de sensibilizá-los para a necessidade de alterar o projeto por forma a que se minimize o seu impacto no Passeio das Fontainhas.

Manuel Pizarro, que não enjeita as responsabilidades do PS como parte integrante do executivo, mostrou-se disponível para ajudar a reverter a situação "cujas consequências são graves", admitindo "inclusivamente" o recurso a "compensações".

O jornal 'Público' avançou na quarta-feira que esta construção está a gerar a recolha de assinaturas por parte de moradores que querem dirigir um pedido de embargo ao presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira.

A obra é de uma moradia particular que vai ocupar o espaço de uma antiga ‘ilha' que, entretanto, ficou em ruínas.

A memória descritiva do projeto aponta que a volumetria existente é mantida e não altera a cércea do edifício, mas fotografias antigas, partilhadas nas redes sociais, mostram que o telhado da casa anterior ficava abaixo do muro, não interferindo com a vista na zona, nomeadamente do miradouro das Fontainhas.

Na petição ‘online', que às 14:00 contava com 1.238 assinaturas, "moradores e cidadãos interessados na preservação" daquela zona das Fontainhas, "considerada área de proteção e tampão da área classificada como Património Mundial pela Unesco desde 1996", mostram-se indignados perante "tal construção", considerando que a mesma "retira por completo o enquadramento de vistas que tanto peso têm na caracterização" daquele espaço público.

Os subscritores apelam "ao bom senso do executivo camarário para que determine a revogação do licenciamento" e pedem, no âmbito da revisão do PDM, "regulamentação para salvaguardar futuras situações similares".