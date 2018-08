“O reconhecimento do direito construtivo [da obra na base da escarpa da Arrábida] foi dado quer pelos Pedidos de Informação Prévia (PIP) que câmaras presididas por PS e PSD aprovaram, quer por uma sentença judicial do Supremo Tribunal Administrativo, em 2009, que inviabilizou um indeferimento do vereador Ricardo Figueiredo [eleito pelo PSD, no primeiro mandato de Rui Rio]”, descreve a autarquia no seu portal.

O município acrescenta que “a alteração do desenho original tinha levado aquele vereador a indeferir o projeto, mas o tribunal obrigou em 2009 a deferir favoravelmente, de novo”, por não considerar “que a alteração permitisse ao vereador retirar os direitos ao promotor”, que na altura era a imobiliária Imoloc.

Na quarta-feira, a associação “Porto, o Nosso Movimento”, sucessora do movimento apoiante da candidatura independente de Rui Moreira à Câmara do Porto, acusou o PSD/Porto de usar a construção na Arrábida “para atacar o líder do partido”, expondo “os atos de 12 anos” em que Rui Rio liderou o executivo municipal.

Hoje, a autarquia lembra que PS e PSD “aprovaram em 2001 a permuta que abriu caminho à construção” e "concedeu aos promotores terrenos que não possuíam".