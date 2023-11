A procura será por T1, com 53 m2, T2, com 72 m2, e T3, com 91 m2, "dependendo da oferta disponível no mercado" acrescentam. Dizem ainda que "nas propostas serão valorizados, entre outros aspetos, o estado de conservação e a eficiência energética das habitações."

As casas serão adquiridas usufruindo do programa 1.º Direito, "para o qual a Porto Vivo, SRU obteve um financiamento superior a 33 milhões de euros, promovido no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência."

As condições de aquisição estão visíveis para consulta, e na mesma nota o município do Porto acrescenta que "para outras informações deverá ser contactado o Balcão da Habitação Acessível, situado na Loja de Cidadão. Os interessados devem, até 30 de novembro, preencher e enviar o respetivo formulário para o endereço portovivo@portovivosru.pt. "