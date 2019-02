A Câmara do Porto revelou hoje que vai construir um “novo e moderno” Skate Park no Parque Desportivo de Ramalde (antigo INATEL) , prevendo a sua conclusão “para o final do terceiro trimestre do ano”.

“Os praticantes e adeptos do skate vão passar a contar com um equipamento cuja área terá aproximadamente 950 metros quadrados e com capacidade para receber até 55 praticantes em simultâneo”, descreve a autarquia na sua página da Internet, explicando que o espaço também pode acolher outros desportos “sobre rodas”.

De acordo com a Câmara, o recinto vai ter “todas as condições para a prática do skate, permitindo a realização de inúmeras manobras pelos praticantes desta modalidade, especialmente na sua vertente mais procurada: o street skate”.

“Os utilizadores do equipamento poderão também aproveitar as suas várias infraestruturas para a prática de outros desportos, como patins em linha ou bicicletas BMX”, acrescenta.

Segundo a autarquia, o equipamento foi “idealizado em colaboração com vários skaters da cidade” e “será misto no que diz respeito às variantes do skate”.

Vai permitir “a evolução não só de novos praticantes, como também dos mais experientes, tendo em conta a diversificada oferta de obstáculos que está previsto instalar”.

“O Skate Park terá mesmo todas as condições para acolher competições dos mais diversos níveis técnicos - do iniciante ao profissional - e tanto de âmbito regional como nacional”, destaca o município.

Para a Câmara, o Skate Park “permitirá alargar e diversificar a oferta desportiva na cidade, dando resposta à crescente procura deste tipo de equipamentos por jovens do concelho do Porto”.