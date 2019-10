"Vamos fazer a abertura do concurso com 10 lugares para já, mas está aberto a serem mais", afirmou a vereadora durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal que decorreu esta segunda-feira.

Em questão estava a alteração ao Código Regulamentar do Município do Porto sobre os postos de carregamento de veículos elétricos e, apesar de aprovada a deliberação (com os votos contra da CDU e a abstenção do PS e PSD), os diferentes partidos manifestaram as suas posições quanto ao regulamento apresentado.

A deputada Joana Rodrigues da CDU, a primeira força política a manifestar-se "contra" a deliberação, afirmou que o "modelo de negócio apresentado" não era adequado, uma vez que não assegurava nenhuma "contrapartida" para o município do Porto.

"A CDU considera que a atribuição dos locais para os postos devia basear-se num leilão, entregue aquele que apresentar uma maior contrapartida para o município (...) para um importante negócio do futuro e também já no presente, a câmara propõe-se a receber, nos próximos 10 anos, uma taxa equivalente a menos de dois mil euros anuais por cada posto de abastecimento", salientou.

Em concordância com a deputada comunista, esteve também Francisco Artur Carrapatoso do PSD, que afirmou não perceber os "critérios que determinaram a fixação no valor de 1.700 euros anuais” na atribuição do espaço público para a implementação dos postos.