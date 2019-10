Em comunicado, a autarquia de Sintra, no distrito de Lisboa, recorda que “substituiu, em menos de um ano e meio, as coberturas em fibrocimento em 29 escolas do 1º ciclo, faltando apenas uma que tem a intervenção prevista para o próximo ano”.

“No caso das EB 2,3, está prevista a substituição em 11 das 20 escolas durante o próximo ano, garantindo que todas as escolas EB 1 e EB 2,3 do concelho de Sintra sejam consideradas livres de fibrocimento até ao final de 2020”, lê-se na nota.

O esclarecimento da Câmara de Sintra surge na sequência das greves que o S.TO.P. convocou para estabelecimentos de ensino dos concelhos de Sintra e da Amadora a exigir a retirada do amianto das escolas.

Segundo disse à Lusa o dirigente do S.TO.P. André Pestana, as escolas que aderem aos protestos estão a fechar intermitentemente desde há uns dias, numa forma de luta que foi alargada até ao final do mês.