A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, decidiu encerrar, por tempo indeterminado e com efeitos a partir de hoje, a biblioteca municipal José Baptista Martins, a casa de artes e cultura do Tejo, o Posto de Turismo, os espaços museológicos, o centro náutico de Vila Velha de Ródão, o ginásio municipal e o estádio municipal de Vila Velha de Ródão.

"A decisão é sustentada pela necessidade de tomar medidas extraordinárias complementares que visam minimizar os efeitos da propagação da doença junto dos munícipes, colaboradores, utentes dos serviços municipais e da população em geral", refere, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.

Adianta ainda que apesar do encerramento ao público destes equipamentos municipais, todos os restantes serviços irão manter-se abertos.

"Esta determinação [encerramento equipamentos municipais] permanecerá pelo período de tempo que se revelar necessário para assegurar os fins em vista, sendo reavaliada periodicamente e podendo ser modificada a qualquer momento e em função da evolução da situação", lê-se na nota.

A autarquia aconselha ainda à suspensão ou adiamento, em todo o concelho, dos eventos ou iniciativas que envolvam a concentração de pessoas e apela a toda a população para que adote os comportamentos de precaução e higienização estipulados pelas entidades de saúde públicas.