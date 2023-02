Há muito se especulava sobre qual a coroa que Camila iria escolher para a sua coroação, sobretudo devido a um diamante, o Koh-i-Noor, de 105 quilates, um dos maiores do mundo, que está inserido na coroa da mãe de Isabel II, e que muitos pensavam que seria a 'escolhida'.

A polémica em torno do mesmo, que é disputado pela Índia, Paquistão e Afeganistão (os três países reivindicam a sua propriedade e exigem o retorno do mesmo), fez com que Camila, mulher de Carlos III, tenha optado por uma coroa 'reciclada'.

Esta será a primeira vez desde o século 18 - quando a rainha Caroline, consorte de Jorge III, usava a de Maria de Modena - que uma coroa existente será usada para a coroação de um consorte em vez de encomendar uma nova jóia. De acordo com informações do Palácio de Buckingham esta decisão será "pelo bem da sustentabilidade e da eficiência", duas das palavras mais usadas pelo rei Carlos III.

Ainda assim, apesar de ir utilizar uma coroa reciclada, Camila pretende que a mesma seja ao seu gosto, com novas pedras preciosas, como os diamantes Cullinan III, IV e V, que faziam parte da coleção pessoal da Rainha Isabel II, pretendendo assim "prestar homenagem particular" à Rainha falecida no ano passado.