A comitiva ‘azul e branca’, que integrará jogadores, equipa técnica e dirigentes, entre os quais o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, será, oficialmente, recebida nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, às 17:00.

O FC Porto tornou-se a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League, ao derrotar os ingleses do Chelsea por 3-1, na final disputada em Nyon, na Suíça, com golos de Fábio Vieira, aos 17 minutos, Diogo Queirós, aos 55, e de Afonso Sousa, aos 75.