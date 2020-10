Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com previsão de ondas com cerca de 4,5 metros na costa norte da Madeira, tinha sido lançado um aviso aconselhando as embarcações a permanecerem nos portos durante dois dias.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade”, é referido na nota.