O processo arrancou no início deste ano com a entrega à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) de um Pedido de Inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, sem o qual não se poderia avançar com a proposta à Unesco.

A par com a entrega da candidatura, os promotores efetuaram já um Plano de Salvaguarda daquele culto mariano e desenvolveram ao longo do último ano várias atividades ligadas às práticas realizadas em vários países do mundo.

A autarquia promoveu ainda a criação de uma rede de comunidades devotas, que já inclui comunidades de Portugal e do Brasil, e que deverá ser alargada a “Angola, São Tomé e Príncipe ou mesmo o Suriname e a Guiana Francesa, entre outros, onde a tradição de Nossa Senhora da Nazaré também chegou”, refere o comunicado.

No âmbito da candidatura estão previstas diversas ações, entre as quais a revitalização de antigos Círios portugueses, a geminação com locais onde o Culto assume importância significativa, a inserção nas Rotas Marianas Internacionais e a edição de publicações sobre o Culto e a implementação de uma Carta de Princípios vinculando todas as comunidades da rede.

A expetativa dos promotores é de que a decisão final da UNESCO seja conhecida antes do final de 2022.