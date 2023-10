O evento começa na segunda-feira no pavilhão Dr. Santana Maia do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais (CMRRC-RP), na vila da Tocha, no concelho de Cantanhede, às 09:00, refere, num comunicado, a Universidade de Coimbra (UC), que organiza a iniciativa.

Na edição de 2023, os estudantes desta instituição de ensino superior vão ser instigados a responder aos desafios apresentados pelo Hospital Rovisco Pais na área da telemedicina e transformação digital e pelo Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC), em Cantanhede, na área das práticas de saúde amigas de idosos em hospitais.

Ao longo da semana, os participantes vão formar grupos e trabalhar em conjunto a fim de desenvolverem soluções inovadoras para os desafios da saúde que vão ser lançados na segunda-feira.

Já no dia 03 de novembro, pelas 14:00, no mesmo local, vai decorrer a apresentação final das soluções pensadas por cada grupo.

O grupo vencedor vai representar a UC no evento em que vão ser apresentadas as melhores propostas desenvolvidas em cada uma das instituições que participam na iniciativa denominada Innovation Days (i-Days), que decorre em vários países da Europa, no âmbito da rede EIT Health, afirma a instituição, na mesma nota.

Acompanhados por investigadores, docentes e profissionais da área da saúde na preparação das soluções, os estudantes vão também participar em ações de formação em áreas como inovação, empreendedorismo, ‘pitching’ e ‘design thinking’.

O Cantanhede i-Days é organizado pela Unidade R&D International Networks da UC, em colaboração com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, o Biocant (Centro de Inovação em Biotecnologia, de Cantanhede), o HAJC e o CMRRC-RP.

Todas as informações sobre o i-Days podem ser consultadas através do ‘link’ https://eithealth.eu/programmes/i-days/ e sobre o evento Cantanhede Innovation Days as informações estão à disposição em www.uc.pt/go/cantanhedeidays.