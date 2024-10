A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) irá realizar a XXIII edição do projeto "Hospital dos Pequeninos", que será dividida em dois grandes momentos, entre os dias 25 de novembro e 1 de dezembro.

Este ano com a temática "Hospital dos Pequeninos no Fundo do Mar", a iniciativa visa reduzir a ansiedade que as crianças sentem quando são confrontadas com a presença de um profissional de saúde, nomeadamente em consulta e em contexto intra-hospitalar.

Num espaço físico, é montado um conjunto de estações, que pretendem simular os diferentes serviços hospitalares, e a criança é convidada a levar um peluche ou um boneco e a ser o seu médico por um dia, percorrendo todas as estações acompanhada pelos estudantes de medicina.

Entre os dias 25 e 29 de novembro, a 23.ª edição do Hospital dos Pequeninos irá decorrer no Refeitório I dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (a "Cantina Velha da Universidade de Lisboa") e destina-se às escolas com respetiva marcação.

Já nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, o Hospital dos Pequeninos estará montado no átrio do Pavilhão do Conhecimento, sendo a entrada livre e gratuita.

Pensado para crianças dos 3 aos 10 anos de idade, este projeto sem fins lucrativos foi iniciado pela EMSA (European Medical Students' Association), uma organização constituída por várias Associações de Estudantes do espaço europeu, que conta com a participação de países como Suécia, Alemanha, Áustria, Croácia e Reino Unido.

Em comunicado enviado às redações, a AEFML informa que é estimada a participação de mais de 1000 crianças durante o período dedicado às escolas e de várias centenas no Pavilhão do Conhecimento.