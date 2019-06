Estas posições foram transmitidas por Carlos César num jantar com autarcas socialistas do distrito de Viseu, iniciativa integrada na Jornadas Parlamentares do PS, que serão encerradas na terça-feira pelo primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa.

Segundo Carlos César, o Governo e a bancada socialista fizeram uma legislatura "muito diversificada, com grandes avanços no plano social, com dinamização da economia e recuperação do valor da confiança, que tem sido essencial tanto ao nível interno, como no plano externo".

"Recuperámos a confiança. As próximas eleições legislativas devem ser um sufrágio sobre a confiança. E a confiança é hoje indiscutivelmente liderada no nosso país político pela representação e ação do PS", sustentou o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, antes de se manifestar confiante de que os socialistas vencerão o ato eleitoral de 06 de outubro próximo no distrito de Viseu.

Tendo na plateia a ouvi-lo o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o presidente do Grupo Parlamentar fez também um discurso em defesa do aprofundamento do processo de descentralização.

"O processo de descentralização não deve ser feito de um momento para o outro, importando antes haver consciência de que um processo desta natureza tem de demorar anos, porque tem de ser profundamente refletido e faseado de acordo com as capacidades das administrações. Nesta legislatura houve o início firme de um caminho que fizemos e que deve levar a uma maior administração das regiões pelas próprias regiões, a uma administração maior dos municípios pelos próprios municípios, das comunidades pelas próprias comunidades", defendeu.