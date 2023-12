O presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César, anunciou esta quinta-feira, numa publicação na rede social Facebook, o apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos a Secretário-Geral do partido.

César explica que só expressa a sua posição agora "por entender que as minhas funções de Presidente do Partido poderiam conflituar se chamado a intervir em algum procedimento preparatório desta eleição interna" e explica que a torna pública "por ser um dever de opção e de clareza de todos os militantes do PS".

Carlos César considera que desde que António Costa se candidatou pela primeira vez à liderança do PS que "Pedro Nuno Santos foi uma presença ativa e influente constante, e, como tal, entre os agora três candidatos, pode dizer-se que é o que esteve e está mais perto da interpretação autêntica" do percurso liderado pelo ainda primeiro-ministro.

Para o antigo líder do governo regional dos Açores, Pedro Nuno Santos "é um líder distintivo e não um apêndice; por isso, pelo que mostrou e não pelo que escondeu", afirmou César.

Ao falar de José Luís Carneiro, César considera que o candidato está a ser "sitiado pela euforia apologética da maioria do comentariado e dos dirigentes da direita portuguesa".

O presidente do PS finaliza a sua publicação afirmando que o futuro do "partido" e do "país" estão na escolha de Pedro Nuno Santos para "vencer e liderar o governo de Portugal"