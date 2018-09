No final da sua intervenção na Universidade de Verão do PSD, Carlos Moedas foi questionado pelos jornalistas sobre a notícia do jornal i, segundo a qual a maior parte do apoio disponibilizado pelos parceiros europeus vai ficar nos cofres do Estado para que seja possível repor veículos e reforçar o material de combate aos fogos.

“A Europa monitoriza e vai olhar exatamente para como é que os dinheiros foram utilizados, vamos olhar para os regulamentos e se houve algo que correu mal, a Europa nisso tem sido sempre muito direta quando há algum uso indevido (…). Se há alguma irregularidade tenho a certeza de que vamos seguir, mas não tenho dados suficientes para o dizer”, afirmou o comissário europeu para a Investigação, Inovação e Ciência Carlos Moedas.

Dizendo que apenas tomou conhecimento deste caso através da comunicação social, Moedas preferiu destacar “a solidariedade que a Europa tem tido em relação a Portugal” no apoio aos danos causados pelos incêndios e lamentou outras notícias de “usos indevidos” de verbas, não relacionadas com fundos europeus, nomeadamente em Pedrógão Grande.

“A Europa vai estar atenta a todas as situações, mas a nossa função foi disponibilizar 50 milhões de euros. O Governo irá utilizá-los e terá de responder perante a Comissão Europeia como faz sempre”, acrescentou.

De acordo com o jornal i, entre as instituições que vão ficar com a maior fatia da verba estão a GNR, a Proteção Civil, o Instituto de Conservação da Natureza e Fundo Florestal Permanente, a Marinha, a Força Aérea e o Exército, e o restante vai ser distribuído apenas pelos municípios afetados pelos incêndios de 15 de outubro.

Os incentivos ao regresso dos emigrantes e as próximas eleições

Questionado sobre a recente proposta lançada pelo secretário-geral do PS, António Costa, de dar incentivos fiscais a quem emigrou no período da ‘troika’ para regressar a Portugal, Carlos Moedas disse não conhecer a medida em detalhe, mas fez uma apreciação genericamente positiva.

“Todas as medidas que tenham a ver com incentivos para os que saíram voltarem são interessantes”, afirmou, salientando que o Governo PSD/CDS-PP que integrou já tinha tomado iniciativas nesse sentido.