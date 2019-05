Em declarações à Lusa, o comissário do executivo de Jean-Claude Juncker designado por Portugal garante que a atual Comissão não está, “de maneira nenhuma”, a preparar-se para ficar além da data do final do seu mandato, 31 de outubro, até porque “o que todos querem é que o calendário seja cumprido”, mas reconhece que “há uma probabilidade” de o mandato ter de ser prolongado, em função dos resultados das Europeias de 23 a 26 de maio.

“Não estamos a trabalhar nesse cenário, porque aquilo que pensamos é que as instituições a seguir às eleições vão tomar as decisões nos tempos próprios, e os tempos próprios são os de que esta Comissão estará em vigor até 31 de outubro. Aliás, toda a negociação em relação ao Reino Unido foi de dar até 31 de outubro, que é realmente o último dia oficial desta Comissão”, começou por notar o comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.

No entanto, admitiu, e tal como já ficou demonstrado por processos como o ‘Brexit’ — cuja data de concretização foi já prolongada por duas vezes, a última das quais até 31 de outubro -, é sabido que “estas coisas podem ter os seus atrasos e que há a probabilidade que isso possa acontecer”, sobretudo se se registar um aumento das forças eurocéticas na futura assembleia, como apontam as sondagens.

“Acho que vai depender sobretudo daquilo que vai ser o novo Parlamento Europeu. Um novo parlamento com mais populistas, com mais extremistas, pode criar uma situação em que as maiorias são difíceis de se formar”, disse.