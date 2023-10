A instalação "Empty Buggies" em Telavive, Israel, simboliza as pelo menos 27 crianças raptadas pelos militantes do Hamas em 7 de outubro de 2023. Veja as fotos.











De acordo com o exército israelita, em 27 de outubro, o número de pessoas detidas pelo Hamas em Gaza atingiu 229. Destas, pelo menos 27 são crianças. A instalação em Telavive mostra carrinhos de bebé vazios, com as fotografias dos raptados. Ontem, 200 cadeiras com retratos de reféns raptados por militantes do Hamas durante os ataques de 7 de outubro foram colocadas em frente à sede europeia das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. De recordar que o "número dois" da ala política do Hamas, Saleh al-Arouri, afirmou que os reféns estrangeiros em Gaza "são convidados" do grupo islamita. Quanto aos israelitas, "serão trocados" por prisioneiros palestinianos, acrescentou Al-Arouri numa entrevista a um canal da milícia libanesa Hezbollah divulgada hoje. O Hamas libertou quatro dos reféns em duas ocasiões, duas jovens e duas idosas, por razões humanitárias.