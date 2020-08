As carruagens e as estações do Metropolitano de Lisboa vão ser alvo este mês de ações de desinfeção e higienização para reduzir o risco de propagação da covid-19, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa refere que a desinfeção das carruagens vai decorrer entre hoje e sexta-feira, incindindo nas cabinas de condução do maquinista e locais de maior contacto dos passageiros, nomeadamente bancos, varões, pegas e vidros. A desinfeção das estações irá ter lugar entre os dias 16 e 20 de agosto, e contempla a limpeza de corrimãos, escadas fixas e mecânicas, máquinas automáticas de venda, elevadores e de outras superfícies.