A Casa Branca reagiu à medalha de mérito entregue aos pilotos dos caças russos que provocaram a queda do drone norte-americano na semana passada.

“Não conheço outras forças armadas no mundo - outra força aérea no mundo - de galardoar um piloto por colidir com um drone", disse o Conselheiro de Segurança Nacional, John Kirby. "Se isso é heroísmo, então acho que eles têm uma visão muito diferente. É ridículo e insultante”.

Na quarta-feira, o ministro da Defesa russo, galardoou os pilotos dos caças que estiveram envolvidos na queda do drone MQ-9 norte-americano, no Mar Negro.

“Estávamos em estado de defesa aérea quando recebemos a ordem para levantar e entrar em modo de voo de intercepção de um aparelho voador não pilotado que estava a mover-se ilegalmente na direção do espaço aéreo territorial russo”, declarou o major Vasily Vavilov, depois de receber a medalha das mãos de Serguei Shoigu, ministro da Defesa russo.

“Quando nos aproximamos do UAV, procedemos à sua identificação e iniciamos manobras para o forçar a abandonar a sua missão”, afirmou. “Estou muito contente pela condecoração que obviamente partilho com todos os companheiros que se dedicam à manutenção dos nossos caças”, disse o piloto do caça SU-27 russo.

“No dia 14 de março, estávamos de prevenção de defesa aérea quando recebemos a ordem do comando para servir de patrulha 2 em apoio à patrulha 1”, disse o major Sergey Popov, piloto do segundo caça.

“Formados em duas patrulhas, identificamos o aparelho como UAV Reaper MQ-9, enviamos a informação para o Quartel-general e procedemos às manobras para forçar o aparelho a abortar a sua missão. As nossas armas não foram utilizadas e não houve contacto com o UAV”, declarou o piloto do caça SU-27 russo, depois de receber a medalha de bravura atribuída por Shoigu.

Na Casa Branca, John Kirby salientou esta quinta-feira que apesar de não terem a certeza se o piloto atacou o drone intencionalmente ou não, as evidências demonstradas pelo vídeo” foram “bastante conclusivas".

"Na marinha em que eu cresci, não se quer colidir com nada. Se bater em alguma coisa lá em cima, é mau", acrescentou Kirby, visivelmente espantado. "Desculpe, mas neste assunto atiro a toalha ao chão”, acrescentou.

“Eu não tenho ideia por que eles dariam uma condecoração a um piloto, que na pior das hipóteses, se colocou a si próprio incluindo a propriedade dos EUA em grande perigo. Na melhor das hipóteses, o piloto foi apenas um idiota", concluiu o Conselheiro Nacional de Segurança norte-americana.