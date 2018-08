Após um ano longe do olhar do público, e com um filme para sair no outono, Casey Affleck, de 42 anos, surge agora, na esteira dos movimentos #MeToo e Time’s Up, para assumir a responsabilidade pelo ambiente “não-profissional” no cenário de filmagens do “falso documentário” de 2010, “I’m Still Here”.

Casey Affleck foi acusado de assédio sexual por duas mulheres que trabalharam no filme, tendo sido alvo de dois processos civis.

O realizador falou também à Associated Press sobre o que aprendeu com o movimento #MeToo e o que está a fazer para trazer novas vozes para Hollywood.

Quando Affleck ganhou o Óscar de melhor ator no filme “Manchester by the Sea”, de 2016, o caso voltou à tona, apesar de o ator ter chegado a um acordo com as mulheres que o acusaram.