Um juiz do condado de Sarasota, na Florida, decidiu a favor da família de Gabby Petito num processo por morte injusta contra a propriedade de Brian Laundrie, diz a CNN internacional.

A sentença final atribui 3 milhões de dólares à mãe de Petito, Nichole Schmidt, como administradora da herança da jovem influenciadora.

"A família Petito perdeu a sua filha e foi-lhes também negada a oportunidade de confrontar o seu assassino", disse Patrick Reilly, advogado dos pais da jovem.

"Nenhuma quantia de dinheiro é suficiente para compensar a família Petito pela perda da sua filha, Gabby, às mãos de Brian Laundrie", acrescentou.

Com este dinheiro, a família da influenciadora pretender dar continuidade ao projeto da Fundação Gabby Petito.

Gabby Petito e o namorado, Brian Laundrie, partiram em julho de 2021 para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida em autocaravana para visitar os parques nacionais no oeste do país.

No início de setembro desse ano, Brian Laundrie voltou inesperadamente a casa dos pais, na Florida, sem a namorada, rejeitando também explicar onde é que ela estava. O jovem, de 23 anos, foi identificado como "pessoa de interesse" no caso e desapareceu poucos dias antes de as autoridades descobrirem os restos mortais de Gabby Petito.

O corpo de Petito foi descoberto num acampamento perto do Parque Nacional Grand Teton, no Wyoming, em 19 de setembro, oito dias depois de a família a ter dado como desaparecida e 22 dias após o último relato de avistamento da jovem com vida.

A autópsia ao corpo de Gabby Petito revelou que a jovem de 22 anos foi estrangulada.

O desaparecimento de Petito comoveu os Estados Unidos. A influenciadora, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, publicou imagens idílicas da viagem na sua conta, algumas delas ao lado de Brian Laundrie, que se suicidou meses depois com um tiro na cabeça.