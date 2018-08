A Câmara Municipal de Castelo Branco lançou um programa de animação que pretende dinamizar a região durante o mês de agosto. Das artes à música, passando pelo desporto e ofícios, as atividades são diárias e para todas as idades.

O programa “Castelo Branco Acontece - Verão” tem como objetivo dinamizar a região e dar vida ao centro cívico de Castelo Branco durante o mês de agosto.

São atividades diárias - entre as quais, teatro, dança, desporto, ginástica, pinturas faciais, animação de rua e espetáculos de fogo - que dão a conhecer as diversas associações e coletividades albicastrenses que, entre as 20:00h e as 23:00h, ao longo do mês, vão apresentar trabalhos desenvolvidos durante o ano. O propósito é, segundo afirma o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, em comunicado, dar visibilidade às instituições locais e “mostrar o trabalho de excelência que têm levado a cabo”.

O autarca explica também que o programa “Castelo Branco Acontece - Verão” é um programa que integra as atividades desenvolvidas no âmbito cultural, dando destaque à valorização das artes e ofícios, com a participação da viola beiroa, não só na perspetiva de experienciar este instrumento, mas, também, na da sua construção”.