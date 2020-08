A responsabilidade é “não deixar ninguém para trás”, entendeu a bloquista, ressalvando que o país que tem tido tanta disponibilidade financeira para alguns setores económicos que têm sido “dilapidadores” da economia, tal como o sistema financeiro, tem agora de ter capacidade para apoiar o emprego.

Apesar de defender a atribuição de apoios, a coordenadora do BE lembrou a necessidade de se estabelecerem regras porque, disse, há empresas que receberam apoios do Estado e despediram funcionários, algo “inaceitável”.

“Apoios à economia, sim, mas com mais regras e fiscalização e apoios sociais mais fortes para quem perdeu o emprego porque não pode ser deixado para trás”, referiu.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 37% em julho em termos homólogos e 0,2% face a junho, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de julho, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 407.302 desempregados, número que representa 74,5% de um total de 546.846 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (37%) e face ao mês anterior (0,2%).