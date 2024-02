As detenções ocorreram em dois estabelecimentos comerciais em Fajozes, Vila do Conde, no âmbito de uma ação de fiscalização que visou o combate à contrafação, uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, descreve o comunicado da Guarda.

Nos armazéns anexos aos referidos estabelecimentos, os militares encontraram diversos artigos contrafeitos, tendo sido “possível constatar que os artigos ostentavam logótipos e desenhos de várias marcas registadas no mercado, destinando-se à venda ao público”, continua a nota de imprensa.

Em resultado das diligências policiais, foi possível apreender 14.153 pares de calçado, contabiliza a Guarda.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.