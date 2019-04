"A Catarina Martins devia começar por comentar a enorme vergonha, para mim como português, de se apresentar numa manifestação cantando, rindo e batendo palmas enquanto pede a morte de chefes de Estado eleitos democraticamente, de países amigos, como é o caso do Brasil", afirmou o dirigente em declarações à margem de uma iniciativa política no Porto.

Em causa, o cântico entoado na quinta-feira pelo grupo do Bloco de Esquerda (BE)que desfilou na Avenida da Liberdade, em Lisboa, para assinalar o 25 de abril de 1974, altura que algumas figuras do BE foram filmadas a pedir a "Santo António para levar "Bolsonaro para ao pé do Salazar".

À data, o partido explicou que a referência era simbólica.

Nuno Melo comentava a ideia defendida, este sábado, pela coordenadora do Bloco de Esquerda que "considerou "absolutamente chocante" que a Assembleia da República ainda não tenha tomado uma medida de "absoluta sanidade básica" no sentido de impedir que um deputado "possa estar ao mesmo tempo numa sociedade de advogados a montar os esquemas com que alguém vai fugir à lei fiscal aprovada no país".

Para Catarina Martins, "esta decisão é urgente e tem de ser tomada nos próximos tempos".