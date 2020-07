Na segunda-feira, o presidente do CDS já tinha referido a rixa de sábado na praia do Tamariz, no Estoril, e que acabou com dois feridos, para pedir “tolerância zero à marginalidade”.

“Enquanto não se optar, como o CDS propôs no parlamento, por valorizar o trabalho das nossas forças de segurança, por aumentar o seu número de efetivos, por reforçar a sua autoridade através do agravamento das penas contra quem as agredir, ofender e desobedecer, casos destes, infelizmente, vão continuar a acontecer enquanto o Governo vai assistindo a este desrespeito sem nada fazer”, insistiu hoje Francisco Rodrigues dos Santos.

Quatro pessoas foram detidas na segunda-feira no Bairro Quinta do Mocho, em Sacavém, por apedrejarem elementos da PSP que fiscalizavam estabelecimentos de venda de bebidas, no âmbito das medidas de saúde pública de combate à covid-19.

Em comunicado, a PSP adianta que a ação de fiscalização na Quinta do Mocho, Sacavém, distrito de Lisboa, ocorreu às 23:38 na sequência do policiamento preventivo que diariamente faz, em toda a sua área de responsabilidade, para garantir o cumprimento das limitações fixadas pelas regras em vigor para combater a pandemia.

“Foram feitos diversos disparos de advertência pelos polícias presentes, para tentar terminar com o arremesso de pedras e garrafas de vidro. Desses disparos não resultaram quaisquer feridos”, é destacado.

De acordo com a PSP, na sequência dos tumultos, quatro homens foram detidos por envolvimento nas agressões aos polícias.

“Ocorreram danos em diversas viaturas policiais e um polícia foi ferido num braço, pelo impacto de uma pedra arremessada”, refere a PSP, acrescentando que está a investigar a ocorrência.

A PSP diz ainda que nos próximos dias vai reforçar o “policiamento no bairro em questão, para assegurar a ordem pública, o cumprimento das medidas de prevenção de propagação da pandemia e a segurança dos residentes e dos polícias”