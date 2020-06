O presidente do CDS-PP apontou como outros exemplos de incoerência "autorizar espetáculos no Campo Pequeno, quando na mesma praça não são permitidas corridas de touros", e declarar que "não existe mais dinheiro para apoiar as famílias e as empresas e, ao mesmo tempo, aparecerem sempre novas verbas para injetar no Novo Banco".

"E o Governo não se pode congratular com a receção da fase final da Liga dos Campeões e dizer que isto é um prémio para os profissionais de saúde, quando está a disputar a liga dos últimos ao nível do controlo das infeções por covid-19", considerou, referindo-se à cerimónia realizada na semana passada no Palácio de Belém, em Lisboa, em que discursaram, entre outros, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

Criticando o "aparato mediático, até carnavalesco" dessa cerimónia, Francisco Rodrigues dos Santos acrescentou: "Estamos a disputar a liga dos últimos no combate à covid-19 e foi chumbada no parlamento uma proposta que visava um suplemento, um prémio aos profissionais de saúde que estiveram envolvidos no combate à covid-19, uma proposta do CDS-PP".

O presidente dos democratas-cristãos pediu ao Governo coerência na mensagem e nas regras de saúde pública, e "que se compreenda que existe uma punição" se forem desrespeitadas.

De acordo com o relatório de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde domingo registaram-se mais quatro mortes com covid-19 e mais 259 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde tem surgido a maioria dos novos casos.

Em Portugal, os primeiros casos desta doença provocada por um novo coronavírus foram confirmados no dia 02 de março e já morreram 1.534 pessoas num total de 39.392 pessoas contabilizadas como infetadas.