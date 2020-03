A passagem do Lorenzo pelos Açores provocou a destruição do porto das Lajes das Flores, responsável pelo abastecimento às ilhas do grupo ocidental do arquipélago.

No caso do Corvo, o Governo Regional contratou a embarcação Lusitânia (da empresa Barcos do Pico) para abastecer a ilha semanalmente, mas, devido a condições atmosféricas adversas, o barco não tem conseguido realizar a travessia.

Na ilha das Flores, o CDS-PP observou os danos provocados no porto das Lajes e “as dificuldades de operação” naquela infraestrutura portuária.

Artur Lima, presidente do grupo parlamentar do CDS-PP, defende ser “de elementar justiça reconhecer o trabalho desenvolvido por todos aqueles que na empresa Portos dos Açores contribuíram para a minimização dos danos provocados e para o desenvolvimento dos trabalhos de contenção e operacionalização daquela estrutura vital para a economia da ilha”, mas considerou que “muito há a fazer”.

Para o líder do CDS-PP nos Açores, é necessário, por exemplo, "desobstruir o acesso ao porto, removendo os obstáculos provocados pelo furacão, de forma a permitir a operação e o abrigo do barco que atualmente presta o serviço de mercadorias para a ilha do Corvo”.

O grupo parlamentar do CDS-PP esteve ainda reunido com a Associação de Pescadores Florentinos, tendo Artur Lima reafirmado a importância da atividade para a economia da ilha e a necessidade de o Governo Regional "apoiar eficazmente os pescadores afetados" pela passagem do furacão.

Durante a passagem do Lorenzo no arquipélago foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.