O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou hoje uma proposta que prevê que o partido concorra às legislativas coligado com o PSD nos círculos do continente, Madeira e emigração e que o PPM se junte apenas nos Açores.

De acordo com fontes presentes na reunião, que decorre à porta fechada na sede do partido, em Lisboa, os conselheiros nacionais aprovaram esta proposta por unanimidade. Em 2024, PSD, CDS-PP e PPM fizeram uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática (AD), que venceu as legislativas de 10 de março, por uma diferença de 50 mil votos sobre o PS.