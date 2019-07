Recordam ainda que a autarca lhes revelou que a PSP se queixa de ter poucos recursos.

"A demolição do Bairro do Aleixo não acabou com o flagelo do tráfico de droga, que se transferiu para outros locais das redondezas, entre a área que vai dos jardins de Serralves até ao Fluvial - entre hotéis de cinco estrelas e escolas internacionais -, em particular para os bairros sociais vizinhos, com epicentro no Bairro Pinheiro Torres", descrevem no documento.

Os deputados citam, por exemplo, o presidente da Associação de Moradores do Bairro Pinheiro Torres, que afirma que "os moradores vão assistindo impotentes" à situação, temendo pela sua segurança.

Há ainda relatos, continuam os deputados, "de que alguns moradores são intimidados para não fecharem as portas dos prédios, e é sabido que as caixas de correio e portas de contadores (água e luz) são abusivamente utilizados por estranhos para ‘guardar’ estupefacientes".

"Estas zonas - onde está instalada a Escola Primária das Condominhas, assim como escolas internacionais - transformaram-se num ‘supermercado de droga’ a céu aberto, num cenário de degradação social absoluta", afirmam, acrescentando que, num abaixo-assinado, residentes e proprietários da Nova urbanização das Condominhas exigem uma solução para aquele "flagelo social e humano".

A Lusa noticiou no dia 05 de julho que a PSP tinha falta de meios para combater a deslocalização do tráfico de droga nos bairros municipais do Porto, desde que "há um mês" havia arrancado a demolição das últimas torres do Aleixo.

À data, a denuncia foi feita pela presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, onde se situa o Aleixo, que garantia que o próprio superintendente da PSP lhe disse que havia "poucos operacionais a nível da PSP".