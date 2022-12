Num vídeo de cinco minutos publicado na rede social Instagram, visivelmente emocionada, a cantora explicou aos seus fãs, em francês e inglês, que sofre de "problemas de saúde de longo prazo".

"Fui recentemente diagnosticada com um problema neurológico muito raro, conhecido como 'síndrome da pessoa rígida' (stiff-person syndrome)", explicou.

Este problema implica uma rigidez progressiva ao nível muscular. Afeta principalmente as ancas e extremidades, e causa espasmos no paciente.

O problema impede "o uso das cordas vocais", explica Dion no vídeo. "Ainda não se sabe muito sobre esta doença rara, mas agora sabemos que é a causa dos espasmos musculares de que sofro", acrescenta.

"Tenho uma excelente equipa médica a trabalhar para me ajudar, e os meus filhos têm-me apoiado e dado esperança. Estou a tentar recuperar as minhas forças e a minha capacidade para voltar a atuar, mas admito que tem sido complicado", disse ainda.

A intérprete de "My Heart Will Go On" já tinha mencionado esses espasmos na primavera passada, o que a obrigou a adiar também os seus concertos europeus.

A nova digressão de Céline Dion, "Courage World Tour", que arrancaria na Europa na próxima primavera, foi adiada para data a confirmar.