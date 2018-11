Cem refugiados provenientes da Venezuela receberam na segunda-feira um certificado de conclusão de cursos de qualificação profissional no município brasileiro de Manaus, no estado do Amazonas, anunciou hoje o Governo do Brasil.

Numa parceria entre o Centro de Ensino Técnico e a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a iniciativa capacitou os refugiados para atuarem em áreas de estética como manicure, pedicure e designer de sobrancelhas, na instalação e manutenção de refrigeração doméstica, como auxiliar administrativo e ainda nas áreas de auxiliar de cozinha e confeitaria. Com o certificado em mãos, os profissionais serão indicados para vagas disponibilizadas por empresários locais e, dessa forma, possibilitar a integração no mercado de trabalho. Os venezuelanos em causa deixaram o seu país de origem à procura de melhores condições de vida no Brasil, já que a Venezuela enfrenta uma grave crise social, política e de abastecimento de produtos. Desde 2017 até agosto deste ano, mais de 8,8 mil venezuelanos enviaram pedidos de refúgio para a cidade de Manaus, divulgou o Governo brasileiro em comunicado.