Esta semana, várias Associações de bicicletas exigiram ao Governo medidas urgentes de segurança rodoviária e campanhas de sensibilização, no sentido de pôr fim aos atropelamentos nas estradas.

Há muitos anos utilizadora da bicicleta, Rita Bastos afirmou à Lusa ter medo de pedalar pelas ruas de Lisboa.

“Todos os dias vou para o trabalho e volto. Optei por este meio de transporte que é mais seguro e mais saudável, mas tenho medo”, declaru, enfatizando que é “muito perigoso”.

Considerando ser muito prudente, Rita Bastos contou que faz a Avenida Almirante Reis todos os dias e que muitos automobilistas não respeitam a velocidade.

“Fiquei feliz com aquela nova ciclovia, mas, até lá, era sempre a parte do caminho em que tinha mais medo de passar, porque muitos automobilistas não respeitam a velocidade, passam muito perto e ainda nos insultam por circularmos na bicicleta”, observou.

Por seu turno, Celso Araújo reconheceu que há muito a fazer em relação à melhoria da segurança para os ciclistas e para os peões.

“Um trabalho que a câmara [Municipal de Lisboa] poderia realizar era de consciencialização da vida em comum, ou seja, os carros podem existir e as pessoas e os ciclistas também. Acho que aqui falta um apelo do lado da câmara, e não só da câmara, do país como um todo”, salientou.

Para o ciclista amador, as entidades deviam ensinar as pessoas de que é possível coabitar.

“É preciso explicar que ciclistas e carros podem conviver desde que se respeitem uns aos outros”, concluiu.

À mesma hora da concentração no Campo Grande, decorreram também vigílias em Aveiro, Braga, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Porto e Santarém.