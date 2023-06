Centenas de pessoas, com 'slogans' contra a NATO e bandeira do Partido os Trabalhadores do Curdistão (PKK), manifestaram-se hoje em Estocolmo, denunciando a nova legislação antiterrorista sueca, que consideram ter sido adotada por pressão da Turquia.

“Estão a perseguir os curdos na Suécia”, afirmou Tomas Petterson, um porta-voz da Aliança contra a NATO, que organizou o protesto. O objetivo da nova legislação é conseguir que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, “deixe a Suécia entrar na NATO”, acrescentou, citado pela agência France-Presse. “A nossa presença na NATO vai submeter-nos à chantagem de Erdogan”, disse o ex-deputado sueco Amineh Kakabaveh, que participou na manifestação. A Turquia tem bloqueado há 13 meses a adesão da Suécia à Aliança Atlântica acusando Estocolmo de acolher militantes curdos. A nova lei que entrou em vigor na Suécia em 1 de junho introduz ações judiciais por “participação numa organização terrorista”, reforçando a legislação do país neste domínio, um das condições colocadas pela Turquia, membro da NATO desde 1952, para levantar o seu veto à adesão da Suécia. Erdogan, que iniciou no sábado um terceiro mandato presidencial, reclama a extradição pela Suécia de dezenas de militantes curdos. O governo turco exprimiu no início da semana a sua irritação com a organização desta manifestação por movimentos próximos do PKK, mas a polícia sueca confirmou na sexta-feira que a autorizava, respeitando a liberdade de expressão. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram