Pelo menos 12 pessoas foram levadas para hospitais, de acordo com a emissora local RTHK.

O incêndio, que tinha deflagrado pelas 12:40 (04:40 em Lisboa), no rés-do-chão do centro comercial, numa área sob renovação, foi considerado dominado pelas 15:00 (07:00 em Lisboa), disseram a polícia e os bombeiros à RTHK.

Antes, a polícia tinha indicado que mais de 300 pessoas estavam presas no telhado do edifício, com 14 andares comerciais e 25 de escritórios, localizado em Causeway Bay, um dos principais distritos comerciais e financeiros da antiga colónia britânica.

O incêndio também causou perturbações no tráfego na cidade.