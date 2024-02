Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande edifício com a parte superior em chamas e enormes labaredas a sair do imóvel. Diversos camiões dos bombeiros e viaturas policiais foram enviados ao local, de acordo com essas imagens.

"Há um incêndio no topo de um imóvel residencial de seis andares" perto da estação de metro do Aeroporto, assinalou no Telegram o serviço municipal do Ministério de Situações de Emergência, ainda sem informações sobre eventuais vítimas.

As chamas afetaram uma superfície de 4.000 m², segundo essa pasta, que mobilizou "mais de 130 especialistas" e "dois helicópteros" no local para tentar conter o fogo.

Num comunicado separado, o ministério indica que "cerca de 400 pessoas foram retiradas". Por ora, as autoridades não indicaram nenhuma causa possível para o incêndio.

O prefeito de Moscovo, Sergei Sobyanin, explicou que "os bombeiros estão a tomar todas as medidas necessárias para apagar o incêndio" e que "os moradores retirados estão a receber a ajuda necessária".