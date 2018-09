Cerca de 400 presos escaparam este domingo, 2 de setembro, após uma rebelião numa prisão da periferia sul da capital da Líbia, Trípoli, palco há uma semana de combates mortais, informou a polícia em comunicado.

"Os detidos forçaram as portas e saíram depois de uma agitação e revolta" provocada pelos combates entre milícias rivais perto da prisão de Ain Zara, indicou a polícia.

Os guardas deixaram que fugissem para "poupar a vida" dos prisioneiros, acrescentou a mesma fonte.

Contactado pela AFP, um porta-voz da polícia judiciária disse não ser capaz de fornecer mais detalhes sobre o incidente.

Milícias rivais enfrentam-se desde segunda-feira com armas pesadas nos subúrbios do sul da capital líbia. Os combates deixaram pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos, de acordo com um relatório do ministério da saúde na noite de sexta-feira.