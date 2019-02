A manifestação é encabeçada por alguns dirigentes sindicais e trabalhadores, que ostentam uma faixa negra com a inscrição “violação do direito à igualdade”.

Ao som de apitos e buzinas, os trabalhadores desfilam lentamente, muitos vestidos com batas brancas e outros com t-shirts negras, seguram balões negros e cartazes com dizeres como “19 anos de profissão=zero de valorização”, “carreira digna-salário justo” ou “não queremos beijinhos, queremos anos contadinhos”.

Um dos trabalhadores segurava um cartaz com a fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a simular que espetava uma faca nas costas de um trabalhador, acompanhada da inscrição “Avaliação do Presidente: insuficiente”.

Outro cartaz, com forma de lápide, tinha escrito “Aqui jaz a carreira dos TSDT – 31/08/2017 – 03/02/2019”.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (SNTDT), Luis Dupont, afirmou que o protesto tem como objetivo mostrar “indignação e revolta” destes profissionais pela publicação do decreto-lei que regulamenta as transições e a grelha salarial de revisão de nova carreira sem o aval dos sindicatos.