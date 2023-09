"Esta ferramenta, a assistência por videochamada, constitui mais um apoio no acompanhamento e esclarecimento de dúvidas, bem como na realização online de diversos dos serviços públicos disponíveis no portal ePortugal, especialmente relevante para os cidadãos nacionais que residem no estrangeiro", lê-se no comunicado.

O novo serviço faz-se através de um formulário disponível no Portal das Comunidades Portuguesas, na área informativa sobre o Centro de Atendimento Consular, e permite renovar o Cartão de Cidadão (para pessoas com cidadania portuguesa com 25 anos ou mais); alterar a morada do Cartão de Cidadão; ativar a Chave Móvel Digital, consultar o registo criminal português de pessoas singulares, renovar a carta de condução e consultar o histórico de contraordenações rodoviárias em Portugal, além de consultar os pontos da carta de condução portuguesa, anuncia-se ainda no comunicado.

O CAC foi criado em 2018 e complementa outros mecanismos de contacto ao dispor dos cidadãos, como seja o Consulado Virtual, cuja primeira fase arrancou durante as celebrações do 10 de Junho.

"O CAC abrange, neste momento, 11 países - Espanha, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, França e Itália, incluindo os países da área de jurisdição da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Roma: Malta, San Marino e Albânia", conclui-se no comunicado.