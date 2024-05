Cerca de 50 estudantes da Universidade do Porto estão desde as 14:00 acampados em frente à reitoria em defesa do fim da guerra em Gaza, seguindo os protestos que estão a acontecer em universidades europeias e norte-americanas.

O protesto é dinamizado pelo coletivo de estudantes em defesa da Palestina e na carta que vão entregar na reitoria exigem o fim das parcerias com universidades israelitas. Em declarações à Lusa, a porta-voz do movimento, Bárbara Molnar, explicou que o protesto visa entregar à reitoria “uma exigência de rotura de todas as relações académicas, desportivas, de financiamento, de troca de conhecimento com instituições de Israel”. “Sabemos que a universidade sustenta o aparato ideológico que permite que este genocídio siga em frente”, acrescentou a estudante, defendendo “a importância de a universidade se posicionar para pressionar os governos tanto de Portugal, como da União Europeia e, também, a importância dos estudantes assumirem esse papel na história, na política e na sociedade”, Questionada para esclarecer as acusações, Bárbara Molnar respondeu: “a produção de conhecimento, as pesquisas, o colocar os cérebros e a produção de tecnologia ao serviço de empresas, por exemplo, de drones, que vão transformar isso em armamento e em formas de oprimir mais o povo palestiniano”. O protesto, segundo a porta-voz, está previsto durar até às 20:00, esperando conseguir entregar a carta à reitoria num encontro previsto para as 15:30.