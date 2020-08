Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sexta-feira, a Proteção Civil avisou a população para o risco muito elevado ou máximo de incêndio rural nas regiões Norte, Centro e Algarve, devido ao tempo quente e seco e ao vento forte previstos para este fim de semana.

No aviso, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realça que a subida de temperatura esperada para o Algarve e o vento forte no Litoral Oeste levam ao agravamento do risco de incêndio nestas regiões.

A ANEPC recorda que, até 30 de setembro, é proibido fazer queimadas sem autorização, fumar ou fazer qualquer tipo de lume em espaços florestais, lançar foguetes, usar motorroçadoras, fumigar ou desinfestar apiários (exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas) e utilizar fogareiros ou grelhadores nas zonas rurais (salvo se fora das zonas consideradas críticas ou em locais devidamente autorizados).

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, com possibilidade de ocorrência de chuvisco na faixa costeira a norte do Cabo Raso até início da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral oeste durante a tarde, e nas terras altas.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro e para uma pequena descida de temperatura nas regiões do interior e uma subida de temperatura no Algarve, em especial da máxima.

As temperaturas máximas previstas vão variar entre os 23 graus centígrados no Porto e os 39 em Faro.