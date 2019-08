O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Céu Ferreira, de Lisboa, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

"O nosso país é fantástico e não o trocaria por nenhum outro, mas a burocracia arrasa com qualquer pessoa. Vivemos na era digital e muito já foi feito, mas meu Deus há tanto por fazer… Somos um país demasiado burocrático e não apostamos na formação das pessoas que trabalham nos organismos públicos. Por exemplo: registar um cão numa Junta de Freguesia leva mais de meia hora… é surreal nos tempos que correm. Erradicar a burocracia dos organismos públicos era a minha primeira guerra, temos de modernizar o país e será impossível fazê-lo se não começarmos por estes pequenos passos."

