Nas respostas enviadas à comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), a que a Lusa teve acesso, quinta-feira, Sócrates diz que é “chegada a hora de responder às provocações e às mentiras que o antigo ministro, ao longo dos anos, foi espalhando em público sobre a sua passagem pelo governo”.

O ex-governante diz que a “verdadeira razão” da demissão do economista não teve que ver com a CGD ou com o plano de investimento público do Governo socialista mas com um “assunto mais prosaico”, a sua oposição à lei que impedia aos funcionários públicos reformados continuarem a trabalhar no Estado acumulando a totalidade do salário e da pensão (tinham de escolher receber um na totalidade e o outro só em parte) e que segundo Sócrates afetava o economista “por razões pessoais” porque “estava justamente nessa situação”.

“Esta foi a verdadeira razão para a sua saída, razão essa que é conhecida por todos aqueles que estavam no governo da altura”, diz Sócrates, que refere que, contudo, Campos e Cunha aprovou a lei em Conselho de Ministros.

“Foi a partir desse momento que o ministro me começou a escrever cartas pedindo para sair do governo, a que sempre respondi pacientemente apelando à responsabilidade que tinha assumido quando livremente aceitou integrar o Governo”, diz Sócrates, que diz ter visto “problemas de caráter” no posterior episódio do artigo do jornal que Campus e Cunha escreveu mostrando divergências com o plano de investimentos do Governo.

Sócrates diz que já se tinha apercebido antes dos “problemas de caráter” quando ainda era ministro indigitado mas fez declarações públicas defendendo o aumento do imposto IVA.