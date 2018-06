No final de uma reunião com o grupo parlamentar do PCP, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, reiterou as críticas da central sindical à proposta de lei do Governo que visa alterar o Código do Trabalho, com base num acordo em sede de concertação social entre entidades patronais e a UGT.

“O Governo pode dizer o que quiser, mas não consegue provar que esta proposta de lei vai combater a precariedade e dinamizar a contratação coletiva, nós conseguimos provar que esta proposta vai perpetuar a precariedade e pôr em causa a contração coletiva. E por isso desafiamos o Governo a fazer um debate público sobre estas matérias para identificar os problemas”, desafiou.

Considerando que a proposta de lei do Governo “representa uma perversão completa do objetivo a atingir”, o combate à precariedade e dinamização da contratação coletiva, Arménio Carlos já antecipa novas formas de luta, além da concentração na Assembleia da República em 06 de julho, data em que será votado este diploma e projetos do PCP, BE, PEV e PAN.

“Depois de dia 06, já nos estamos a preparar para que, mesmo no período de verão, as lutas vão continuar”, prometeu.

O secretário-geral da CGTP apontou dois exemplos que, no seu entender, comprovam a “perversidade” da proposta de legislação laborar.

“Se dúvidas subsistissem, temos as confederações patronais que antes recusavam qualquer alteração à legislação laboral silenciosas e, qualquer pronunciamento que fazem, é no sentido de apoiar”, afirmou.