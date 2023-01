O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou consternação depois de tomar conhecimento da morte do ministro do Interior da Ucrânia juntamente com as restantes vítimas no acidente de helicóptero que aconteceu esta quarta-feira, perto de Kiev.

"Juntamo-nos à Ucrânia em luto, após o trágico acidente de helicóptero", disse o presidente do Conselho Europeu, numa mensagem publicada nas redes sociais.

"O ministro Denys Monastyrsky era um grande amigo da UE. Expressamos as nossas mais profundas condolências com as famílias das vítimas, o presidente Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro Denys Shmyhal e o povo da Ucrânia", disse o presidente do Conselho Europeu.