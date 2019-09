“Estamos preparados para nos proteger, estamos prontos a reagir. Não permitiremos que ninguém pise o solo sagrado venezuelano, responderíamos, e esperemos que isso nunca aconteça”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, durante uma conferência de imprensa em Genebra, após um encontro com Michelle Bachelet, a Alta-Comissária da ONU para os direitos humanos.

“Mas garanto-vos que nunca atacaremos um país irmão, nunca pisaremos o solo de um país irmão, em qualquer circunstância, salvo para defender o nosso povo e a nossa integridade territorial”, afirmou.

Na quarta-feira, no decurso de uma reunião da Organização de Estados Americanos (OEA), a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai, República Dominicana, El Salvador e o representante da oposição venezuelana votaram pela ativação do órgão de consulta do Tratado interamericano de assistência recíproca (TIAR).

Washington explicou ter invocado o TEAR, que prevê uma assistência mútua em caso de ataque militar, em resposta às manobras militares ordenadas ao longo da fronteira com a Colômbia pelo Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que acusa este país vizinho de procurar “desencadear um conflito”.